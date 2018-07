"La mejor defensa es el p%&# ataque" 💥🔫 ¡A echar plomo! Mañana no te pierdas #ESDLC6 a las 10/9C porque esto está a punto de arder. @rafaelamayanunez

A post shared by El Señor De Los Cielos (@elsenordeloscielos) on Jul 16, 2018 at 11:01pm PDT