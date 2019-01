View this post on Instagram

Hoy vuela un grande. Como pegaso galopando al cielo, libre con la ligereza del viento, pero fuerte con la sangre del lobo. Será eterna el alma de tu trascendencia que sobrepasa las galaxias he incluso los universos. Hoy, resuelves el misterio más grande de la existencia. Algún día se, me contarás con jovialidad las aventuras de tu viaje inmortal, tan inmortal como tu arte. Padre mío… donde quiera que tu corazón este navegando ahora, se que navegará contento, con la frente en alto, con el alma firme como el Asta del barco. Quiero que sepas, que te echaré de menos cada instante, cada segundo y cada minuto…pero que estoy atiborrado de orgullo. Eres la leyenda que logro romper las barreras que quizo, y que me llevo cada lección y vivencia tuya. No te vas de el todo, tu cuerpo parte, pero tu alma en la mía se queda eterna. Te amo padre mío es hora de que partas mi amado titán, tu huella queda. Amor te mandaré siempre como tu hijo y reflejo en tierra… ah, y una cosa más, suerte en este maravilloso viaje que recién comienzas papa. De la semilla que plantaste, queda un eterno roble.