Forenses británicos informaron hoy que Dolores O’Riordan, vocalista de la agrupación The Cranberries, falleció por ahogamineto accidental debido a una intoxicación etílica.

La líder de la banda irlandesa de rock fue fue hallada sumergida en la bañera de una habitación en un hotel de Londres el pasado mes de enero, indicaron testigos de la investigación de la Corte Forense de Westminster.

La forense Shirley Radcliffe decretó que la muerte de la cantante fue un accidente.

Dolores O’Riordan, que falleció a los 46 años, no dejó una nota y no presentaba evidencias de autolesiones.

La cantante lideró a The Cranberries a alcanzar el éxito internacional con hits que se convirtieron en himnos de la década de los 90, tales como “Zombie“.

Formada en la ciudad de Limerick, Irlanda a finales de la década de 1980, la agrupación gozó de elevada popularidad alrededor del mundo.

Irish and international singer Dolores O’Riordan has died suddenly in London today. She was 46 years old.

Family members are devastated to hear the breaking news and have requested privacy at this very difficult time. Full Statement: https://t.co/L8K98BFpSM pic.twitter.com/ADEY51Xnwe

