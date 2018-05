Reto 4 Elementos: Ferdinando espera que gane su novia

En el Reto 4 Elementos, Ferdinando Valencia quien era uno de los competidores más fuertes, ahora que está fuera y considera que Brenda Kellerman y Memo, “El Coach de las Estrellas” podrían ganar.

El premio, según el actor, sería de 100 millones de pesos, por lo que espera que su novia, la modelo Brenda, se lo lleve.

“Pues yo espero que ella traiga el dinero a la casa, la verdad es que la veo muy fuerte”, señaló.

Tras salir lesionado de la rodilla en una prueba de aire, Ferdinando tuvo que dejar la competencia, para evitar una fractura.

“Era necesario quedarme descansando porque hasta caminando se me puede romper el ligamento que quedó. Me han dado terapias y pues va muy bien, pero necesito fortalecerla”, contó.

Los #Reto4Modelos comienzan a pensar nuevamente en la estrategia si quieren mantenerse en #Reto4Elementos, ¿cuál crees que es el punto débil que deben corregir?https://t.co/P8bl6YZ39J — Reto 4 Elementos (@reto4elementos) May 16, 2018

“Yo no tenía hambre de pantalla como otros. Quería que el público me conociera como humano, no como personaje”.

Al inicio del reality show, confesó, no se sentía tan seguro de él mismo y de la capacidad de su equipo, como al final.

“Mucha gente me criticó lo de Ferny (Graciano, quien entró al reality en sustitución de Gloria Aura), pero yo estaba seguro de que el equipo estaba muy fuerte, y me parece que es la persona que más se ha superado. Nosotros veíamos que su capacidad mental estaba cobrando más fuerza”, consideró.

A su salida, el intérprete espera recuperarse por completo de la lesión, recuperar su vida cotidiana e irse a estudiar a España.

“Vamos a ver qué viene. Si sale un proyecto de telenovela, pues estoy abierto, pero por lo pronto quiero recuperarme”.