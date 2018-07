Tita Marbez, viuda de Mario Moreno Ivanova y heredera del legado de “Cantinflas”, reveló que removerá los restos del llamado “Mimo de México” del Panteón Español, a pesar de que la familia del actor se pueda oponer a su idea.

“En esta ocasión nos vemos en la necesidad de mudar a Don Mario (Moreno). Está en un panteón que se está cayendo y eso no es algo que nosotros podemos arreglar”, dijo Tita.

Acto seguido, aclaró: “Don Pedro, Doña Valentina, Mario Alfonso, Mario Arturo, Doña Cholita, todo mundo está ahí, entonces tomé la decisión de mudar a Don Mario (Fortino Alfonso Moreno Reyes), a Mario Arturo (su hijo) y a Doña Valentina (su esposa)”.

Asimismo, la heredera de la marca “Cantinflas” explicó: “es todo, incluido un notario, alguien que de fe que lo que estamos haciendo es sacar los restos, las cenizas de Don Mario Moreno Reyes y que se van a trasladar oficialmente”.

Sobre la fecha en que realizará este cambio, Marbez detalló: “Ya compré el nicho, es probable que lo haga o el 13 o el 15, esas son las dos fechas probables que tenemos ahorita, tentativamente en las que se le pidió al señor notario fuera a certificar. Hoy por hoy voy a cambiar a Don Mario y Mario Arturo, posteriormente voy a mudar a Doña Valentina, porque Doña Valentina no está cremada, entonces es un trámite burocrático más largo”.

Con respecto a lo que dirá la familia del fallecido actor, Tita comentó: “los muchachos igual y no saben porque nadie se para en el panteón, cuando fui a ver a Mario Patricio, encontramos ya piedras en el piso, y la verdad, no me preocupa lo que opinen, yo sé lo que hago y lo hago por el bien de alguien. Que vayan y vean, y de ahí en fuera no tengo por qué defenderme de nada”, concluyó.

Dará Cantinflas recorrido de realidad virtual

Cantinflas será el maquinista de un tren que permite viajar por el tiempo para conocer fragmentos de la historia de México, en la nueva atracción de realidad virtual de la Feria de Chapultepec.

“Cantinflas Presenta: La Máquina del Tiempo” es un recorrido de siete minutos en los que los asistentes verán y escucharán una versión caricaturizada del personaje, quien los guía en los viajes al pasado.

“Sentimos que era el embajador perfecto para contar la historia de México desde una óptica muy enfocada en el entretenimiento, al contarnos una versión alterna y simpática de eventos que todos conocemos”, dijo Guido Benassini, director general de Ventura Entertainment.

En el corte del listón también se presentaron Tita Marbez, directora general de Cantinflas World, viuda y heredera universal de Mario Moreno Ivanova (hijo del actor), y Celedonio Núñez, imitador oficial del comediante.

Marbez contó que el traje de Cantinflas que la Casa de Subastas Gimau vendió el jueves pasado en Monterrey es el que le quitaron al actor antes de ser cremado y pudo ser conseguido por gente de la funeraria, pero dijo no tomará acciones legales al respecto. (Agencia Reforma)

