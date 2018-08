Residente viene a ‘romperla’ con su explosiva e inteligente música al Buckhead Theatre de Atlanta

Tras una exitosa gira con llenos abrumadores por 14 ciudades de Europa entre junio y julio, René Pérez Joglar, conocido como Residente, se prepara para presentar su explosivo espectáculo en Estados Unidos a partir del 24 de agosto.

Miami será la primera de 22 ciudades que Residente visite en el marco de su gira con que promociona su homónimo álbum y primero de su fase como solista tras el receso que tomó su grupo Calle 13 en 2015. Este álbum obtuvo en enero pasado el Grammy al Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano o Alternativo; y en noviembre pasado recibió dos Grammy Latinos al Mejor Álbum Urbano y Mejor Canción Urbana por ‘Somos anormales’.

En entrevista exclusiva con MundoHispánico, el rapero, compositor y productor puertorriqueño habló de la gira, de su nuevo disco, de su preocupación por su isla natal, entre otros tópicos.

MH: ¿Cómo está Puerto Rico?

RESIDENTE: Puerto Rico está mejorando, pero a la misma vez hay una situación jodida: la Junta de Control Fiscal está pretendiendo controlar todo el presupuesto que se maneja en el país, y es una junta que viene del gobierno de Estados Unidos como una manera de controlar más. Pero aparte de eso, hay una energía de que todo se está moviendo hacia adelante. Y para la gente que quiere ir allá y vacacionar, está perfecto en ese sentido.

MH: ¿Cómo te fue en tu reciente gira por Europa?

RESIDENTE: Muy bien, la gira europea estuvo llena a su totalidad. El público que iba a los conciertos en los países que no hablan español, era el nativo del respectivo país que visitamos. Estaban los latinoamericanos siempre, pero había muchos más fanáticos de lengua no hispana, y eso a mí me gusta porque quiere decir que estás conectando con gente que no habla tu idioma y que se conectan con lo que estás haciendo.

MH: ¿Cómo has visto el recibimiento de Residente?

RESIDENTE: Fue espectacular la respuesta. Ha pasado tan poco tiempo, porque llevó un año de haber sacado el disco y que la gente pudiera conectar con él como conectó es espectacular. Y, no solo por los premios sino por la oportunidad de presentarme en los Grammy y cantar ‘Los hijos del cañaveral’ a todos los boricuas para que sean fuertes para el país. Y la idea de haber conectado con tantos países distintos como Burkina Faso, Ghana, China, Serbia, Siberia; fue una conexión muy íntima, y eso tiene un valor que trasciende. Que el disco sea bueno o no, tiene un valor personal y para mí eso es grande.

“Ya no se hacen introducciones ni interludios. Eran importantes en Residente para unir los temas y para que la gente sienta que está dentro de sus historias”, Residente, rapero, compositor y productor puertorriqueño

MH: ¿Qué exploras en ‘Sexo’, otra de tus canciones nuevas pero que no vienen en Residente?

RESIDENTE: Estaba buscando una manera de hablar de sexo desde otro lugar, no desde el mismo desde donde por lo general se habla. Quería sintetizar ese mensaje de Judith Butler y de Sigmund Freud: que todo gira alrededor del sexo (Freud) y que los géneros femenino y masculino no necesariamente los tenemos que asumir como nuestra cultura nos ha enseñado (Butler). Fue una manera de agarrar un mensaje complicado y simplificarlo, o hacerlo accesible.

MH: ¿Qué significa para como papá haber incluido ‘Milo’ en Residente?

RESIDENTE: No, pues imagínate, hago un disco del ADN y de lo que tengo en mi sangre y acababa de tener un hijo. Para mí era muy importante hacerlo parte de ese disco y de este momento, de compartir la música con él, y de expresarle a la gente la experiencia de esperar a un hijo y luego de verlo nacer, y todo eso. Y fue bonito conectar su nacimiento con África, que es la madre de toda la humanidad.

MH: ¿Qué enseñanzas te dejó la gente que encontraste en tu viaje por el mundo para hacer Residente?

RESIDENTE: Fue un mensaje de humanidad lo que me dieron a mí cada una de las personas y músicos con los que colaboré y toda la gente que conocí. Fue como haberme leído una enciclopedia completa, una biblioteca del mundo. También al interactuar, porque no solo es conocer a la persona y hablar con ella sino interactuar y trabajar juntos, eso te acerca más todavía y todo eso me lo llevé. Me imagino que sacaré en música eventualmente todo lo que fui agarrando, lo empecé a soltar en la música durante el disco, pero pues todavía hay más, tengo demasiada información y estoy todavía registrando todo eso.

Disco homónimo de Residente:

Ambicioso álbum conceptual que el prolífico rapero boricua lanzó en 2017 y que contiene 13 canciones inspiradas en su ADN y el viaje que realizó por dos años a través de una docena de países en cuatro continentes para empaparse de los sonidos de sus antepasados. A la par, Residente filmó y dirigió un documental que plasma su vida y trayectoria, y que se puede ver en Netflix.

Canciones:

1. Intro ADN /DNA con Lin-Manuel Miranda

2. Somos anormales

3. Interludio entre montañas siberianas

4. Una leyenda china

5. Interludio Haruna Fati

6. Dagombas en Tamale

7. Desencuentro, con Soko

8. Guerra

9. Apocalíptico

10. La sombra, con Bombino

11. Milo

12. El futuro es nuestro, con Goran Bregovic

13. Hijos del cañaveral, con Francisco ‘Cholo’ Rosario

BREVE BIO de Residente:

Nombre: René Pérez Joglar

Profesión: cantante, compositor y productor

Nacionalidad: puertorriqueño

Fecha y lugar de nacimiento: 23 de febrero de 1978 en Hato Rey, Puerto Rico

Edad: 40 años

Familia: tiene un hijo, Milo (4), producto de su matrimonio con la actriz argentina Soledad Fandiño

Premios: 27 premios Grammy (incluidos los latinos y los norteamericanos), el Champion Award en los BMI por sus logros artísticos y obra filantrópica, entre otros galardones

Residente en concierto

Cuándo: 28 de agosto, 8, p.m.

Costo: $45 y $55.

Dónde: Buckhead Theatre, 3110 Roswell Rd., Atlanta.

Info: 404.843.2825, www.thebuckheadtheatreatl.com y http://residente.com/en/