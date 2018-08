Régulo Caro cumple con extensa gira de conciertos y prepara dos nuevos discos

Tras una extensa gira por México y Estados Unidos y agotadoras sesiones de grabaciones de dos discos simultáneos que pronto lanzará, Régulo Caro se apresta para complacer a sus admiradores en Atlanta con una presentación en conjunto con Ulices Chaidez y sus Plebes, y Cielo K-lentano.

En entrevista telefónica con MundoHispánico, durante un receso previo a una de sus sesiones de grabación, Caro dijo que aprovecha el tiempo al máximo para cumplir con su apretada agenda de conciertos y presentaciones y terminar de grabar poco a poco sus dos nuevos álbumes.

“Ahí vamos poco a poco grabándolos, va a ser un disco de puros corridos inéditos, y en una distancia de uno o dos meses saldría el otro de canciones románticas”, comentó el cantautor nacido en Los Ángeles, California pero criado en Ciudad Obregón, Sonora.

Hasta el momento, Caro, que se ha distinguido por su innovadora propuesta de música norteña con tintes de rock que le otorgan el uso de guitarras eléctricas, ha lanzado dos sencillos del que será su nuevo álbum romántico, ‘Cómo vuelvo a enamorarte’ y ‘Lujo de tenerte’.

“Me siento contento, emocionado y agradecido porque después de ocho años de trabajar fuerte, se estén dando ya los frutos que sembramos”, Régulo Caro, cantautor

Videos innovadores de Régulo Caro

Al igual que con sus canciones, el intérprete de ‘Soltero disponible’ y ‘Cicatriiices’ se esmera en producir los mejores audiovisuales posibles sin temerle a la experimentación ni escatimar en recursos.

“Desde que empecé a hacer videos, siempre he estado haciendo diferentes producciones que como se venían manejando. A mí me gusta meterle un poquito más de historia y jugar con las temáticas”, explicó Caro. “A veces hay críticas de la gente que todavía no se acostumbra a este tipo de videos y que me dicen ‘ayyy, no tiene nada que ver la letra con el video’. Y les digo que ¿por qué siempre tiene que ser así?”, agregó.

Una muestra del éxito de sus propuestas audiovisuales son los 18 millones de reproducciones en YouTube que hasta el momento ha registrado el videoclip de ‘Cómo vuelvo a enamorarte’, canción escrita por su amigo Joss Favela .

Éxito y reconocimiento

Tras ocho anos de haber irrumpido en la escena del género regional mexicano como uno de los pioneros del “movimiento alterado”, Caro vive uno de sus mejores momentos pro gracias a la popularidad de su música, candidaturas al Grammy Latino, premios Lo Nuestro y Billboard Latinos, y repleta agenda de trabajo.

“Me siento muy contento, emocionado y agradecido porque después de ocho años de trabajar fuerte, se estén dando ya los frutos de lo que sembramos”, manifestó el cantautor. “No me quejo, la verdad, pero tampoco estoy donde quisiera estar porque no me gusta ser conformista. Ese nivel de cinismo que tengo en mí es lo que me motiva a seguir luchando más y más, empujar más y nunca descansar”, sumó el cantante y compositor.

BREVE BIO de Régulo Caro:

Nombre: Gulai Emilio Garra Pérez

Profesión: Cantautor

Nacionalidad: Mexicano

Fecha y lugar de nacimiento: 5 de noviembre de 1981 en Los Ángeles, California

Estado civil: Casado con Doris García. Tienen dos hijas Elizabeth Caro (6) y Emilia (1)

Jueves 23 de Agosto nos vemos en Fresnillo, Zacatecas. Viernes 24 de Agosto en #EvolutionMusicHall de Wilson,NC. Sabado 25 de Agosto en #SalonImperial de Gabesville,GA #ReguloCaro — Régulo Caro (@ReguloCaro) August 20, 2018

Baile amenizado por Régulo Caro, Ulices Chaidez y sus Plebes, y Cielo K-lentano

Cuando: 25 de agosto, 10 p.m.-3 a.m.

Costo: $40 (preventa)

Donde: Salón Imperial, 622 Shallowford Rd., suite D, Gainesville.

Info: 678.698.5079 y www.facebook.com/discolandia.record