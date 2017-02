Regresan a Julián Figueroa de Estados Unidos (VIDEO)

Aún no hay muro, pero Julián Figueroa manifestó que hace poco le prohibieron el paso a los Estados Unidos y lo trataron casi como a un terrorista.

El joven heredero de Joan Sebastian explicó a “Ventaneando” que hace unos días viajó a territorio estadounidense, pero en un aeropuerto no le permitieron ingresar por no contar con la visa de trabajo, a pesar de encontrarse de viaje de placer.

“Checaron que yo tenía trabajo este año en Estados Unidos y me dijeron: ‘Oye, no puedes pasar si tienes trabajo, a menos que sea con la visa de trabajo’. Y le dije: Es que ahorita no vengo a trabajar, vengo de vacaciones, que era la verdad, pero me regresaron y ni modo”, explicó el cantante.

Julián explicó que con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos el tema se volvió más complicado.

“Te detienen y todo un rollo. Parece que eres terrorista, te meten a una sala, te interrogan pero ya saben un desastre”, detalló.