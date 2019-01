Rebecca Jones vivió un episodio traumático mientras conversaba con una vecina en una vereda de la Ciudad de México, cuando la camioneta que conducía su acompañante casi las aplasta en cuestión de segundos.

El inquietante momento fue captado por una cámara de seguridad y la primera actriz lo compartió en sus redes sociales.

En el clip, puede verse a la famosa mexicana saludando a su amiga, quien decidió bajarse del vehículo para darle un abrazo. Sin embargo, al parecer la palanca de cambios de la camioneta se movió y comenzó a retroceder de manera inesperada, golpeando a ambas mujeres.

Por fortuna, el incidente no pasó de un gran susto y algunas magulladuras, pues Jones logró echarse para atrás antes de impactar contra el muro, mientras que su amiga pudo entrar a la camioneta.

“Hace tiempo que di gracias infinitas a Dios por siempre, toda mi vida, mandar ángeles a cuidarme. Sin duda ayer se manifestaron de nuevo y me levantaron milagrosamente y separaron de una posible muerte. De esos accidentes “freak” que en 2 segundos te pueden cambiar la vida”, escribió Rebecca Jones al pie de la publicación.

“Sin duda tengo un ejercito de ángeles fuertes y poderosos que me cuidan y me salvan cuando me he acercado a la muerte”, agregó la actriz, quien fue diagnosticada con cáncer de ovario hace un año.

Como era de esperarse, sus seguidores compartieron su alivio y le hicieron llegar amorosos mensajes: “Eso es muy impresionante, definitivamente hay ángeles y se manifestaron”; “omg! Lamento lo sucedido. Gracias a Dios estás bien”; “los milagros existen”; “Dios, ¡qué susto ver esta imagen!”; “qué susto más horrible, gracias a Dios no pasó a mayores”; “Dios mío pero que fuerte se ve eso, tienes un ángel que te cuida sin duda alguna”.

