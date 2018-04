#TV @aztecauno @mexicanautv Esta noche los espero!! #vestidazo @frattinamx Los profesionales @daniellezama make up y @fertzpedraza pelaxxxxo!! @discoversharks TV show #Primetime and people asking me for the ring 🔝😍

A post shared by RebeccadeAlba (@dealbarebecca) on Apr 15, 2018 at 2:54pm PDT