#TBT Entrevista Luis Miguel @lmxlm Fragmento final y es una pena porque la entrevista fue de una hora . Aquí lo que se pudo salvar en audio e imagen. La pregunta que le hago es: Que es lo que más admiras en una mujer ? Y en el cierre le digo que deseamos que encuentre una mujer así , tal y como la describió en ésta entrevista. Qué tal mi cara de idiotaaaa!! Jajajajaa! Lo qué pasa es que siempre veo a los ojos a mis entrevistados . Cómo debe de ser! 😂😂😂

