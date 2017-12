¿Será la competencia de Jorge Ramos? A tan solo una semana que dejara el espacio informativo de la cadena Univisión, la periodista María Elena Salinas reaparece en el lugar menos esperado para dar las noticias.

Al parecer el retiro de la comunicadora solo fue una ‘falsa alarma’, ya que el pasado jueves decidió seguir haciendo lo que más le apasiona, dar las noticias… pero esta ocasión no fue desde ningún foro de televisión, sino desde su propio hogar.

Por medio de una transmisión en vivo por su cuenta oficial de Facebook, se pudo observar a la periodista de origen mexicano comenzar su transmisión con un “hola ¿cómo están?, les hablo desde mi casa, ya saben que de ves en cuando me gusta hacer Facebook Live para contarles un poco las noticias de la semana”.



Y continuó: “El hecho de que ya no esté trabajando en Univisión, no quiere decir que deje de ser periodista”, y aseguró que “sigo siendo periodista, de tal manera que yo voy a continuar informándoles”.

Durante la transmisión que tuvo una duración aproximada de casi siete minutos, se puede observar la oficina de la casa de Salinas, la cual luce con las paredes totalmente blancas y en sus repisas se pueden observar algunos de los tantos reconocimientos que le fueron otorgados a través de su carrera.

Entre las noticias que abordó durante el video en vivo se encuentran los incendios que azotan al estado de California; las elecciones en Alabama, donde el republicano Roy Moore perdió la contienda, tras ver su imagen afectada por acusaciones de abuso sexual; la caída “como moscas” de varios hombres que escudados en cualquier tipo de poder, han tenido comportamientos sexuales inapropiados; y por último la llegada de Ilia Calderón al frente del Noticiero Univisión, el cual fue conducido por Salinas durante más de 30 años.

“Así es, pues bueno por ahora me despido de ustedes, voy a tratar que semanalmente darles un resumen de las noticias de la semana, les mando un abrazo, que esté todo bien en sus vidas, espero que esta época navideña la disfruten con sus seres queridos, así como pienso hacerlo yo, bueno un abrazo hasta pronto, chao”.

La conductora aceptó que tuvo errores en su primera transmisión como conductora independiente: “Gracias por sus comentarios. Bueno, primera lección, el teléfono tiene que estar horizontal para el facebook live. Como no tengo a mi productora aquí no me quedé como debía”, dijo.

Sus fans se mostraron felices: “Que alegría mija hermosa que dios te bendiga y te acompañe siempre bendiciones para ti y tus hijas bendiciones desde Houston tx”, “Que bueno que la vamos ha seguir viendo Maria Elena y lo mejor dándonos noticias frescas Dios la bendiga cada dia desde El salvador Centro América”, “No sabes Como te extrañamos! Este Es el noticiero que vamos a ver ahora! Felicidades por la graduacion de tu hija! No dejes de seguir informandonos. Te queremos!”.

Cabe destacar que María Elena Salinas adelantó hace tiempo a Univisión que planea en el futuro trabajar de forma independiente como periodista y productora, y continuar sus labores filantrópicas.

Y agregó: “Para ser directa como lo he sido siempre en mi trabajo periodístico: no me han corrido, no he renunciado, no me estoy retirando, ni me estoy yendo a otro lado para hacer lo mismo que hago aquí”.

Y sí dijo a qué se dedicará: “Me dedicaré a ser una periodista independiente y productora entre otras cosas”.