Las mentes ocupadas, las almas limpias y los corazones satisfechos no se meten jamás en la vida de los demás 🙇🙏 #AllissonLozz #LondonRoseGutierrez #SidneyAllisson #EliuGutierrez

A post shared by Allisson Lozz (@lozz.allisson) on May 22, 2017 at 12:00am PDT