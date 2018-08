La talentosa cantante Aretha Franklin ha fallecido a los 76 años de edad en Detroit en los Estados Unidos, de acuerdo con información reseñada por AP.

Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte de una de las estrellas más legendarias en la historia de la música. En el año 2010, se dio a conocer que Franklin padecía cáncer.

Acá 5 famosos que se pronunciaron sobre la muerte de la Reina del Soul:

“Estoy de luto por la pérdida de Aretha Franklin, quien compartía su espíritu y talento con el mundo. Ella merece no solamente nuestro respeto, pero también nuestro agradecimiento por habernos abierto los ojos, oídos y corazones. Qué descanses en paz eterna, mi amiga”, aseguró Clinton a través de su cuenta oficial en Twitter.

Mourning the loss today of @ArethaFranklin who shared her spirit and talent with the world. She deserves not only our RESPECT but also our lasting gratitude for opening our eyes, ears and hearts. Rest in eternal peace, my friend.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 16, 2018