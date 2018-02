Raúl de Molina confesó que tiene problemas para conciliar el sueño y señaló a su esposa como la posible causante de su problema.

El presentador de televisión realizó una importante revelación de la madre de su hija y hasta la tilda de ‘vieja’ en plena transmisión de El Gordo y la Flaca.

“Amo a mi esposa, pero quiero decir una cosa: Últimamente preferiría que durmiera ella sola porque está roncando, ahora de vieja se ha puesto a roncar”, fueron las palabras del cubano.

“Está roncando, ronca de noche y le digo Millie por favor ve al doctor para que te vea, pero no ha ido para que vea por qué ronca”, reveló.

El artista aseguró que por su parte él no padece dicho problema: “Yo no ronco nunca, creo… No voy a decir a decir que nunca, creo que he roncado alguna vez. Todo el mundo ronca, pero ella ronca todos los días”.

Todo el equipo de El Gordo y la Flaca le dio una ovación a la estrella por haber confesado que en algún momento de su vida ha roncado.

#newyorkcity #tribecca #freezingnewyork A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina) on Jan 2, 2018 at 2:42pm PST

Lee también: El mensaje de amor que le dedicaron a Johnny Rivera

Mientras tanto, Lili Estefan se encargó de señalar a su compañero: “Raúl tiene un ronquido presidencial, ese hay que aguantarlo”.

Un usuario en Youtube fue implacable con la crítica al talento de Univisión: “Gordo nefasto, traidor con su mujer, dejarla pasar pena en público por vender noticia amarillista de farándula”.

“Ese Raúl como me cae de bien, siempre con sus ocurrencias”, fue la reacción de otro usuario.

Mientras algunos se refirieron a Estefan por su cabello que ahora luce completamente liso: “Lili, te ves muy bien con ese pelo”, “Lili, ¿qué pasó con ese pelo?