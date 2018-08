El presentador Raúl de Molina regresó con todo de sus vacaciones, y a su llegada reveló que el actor y cantante Carlos Ponce se encuentra en una relación con una de sus compañeras de ‘El Gordo y La Flaca‘.

Se trata nada más y nada menos que de la reportera mexicana Karina Banda, quien trató a toda costa que su compañero no expusiera la relación.

El video del momento justó en el que Raúl ‘mete a su colega en camisa de once varas’ fue retomado por el canal de youtube de ‘Despierta América’.

En el filme se aprecia cuando Raúl pregunta a Karina: “¿Has hablado de tu relación aquí, de que tenías novio?”.

Raúl de Molina exhibe romance de su compañera con Carlos Ponce

Karina, rápidamente trató de evitar el tema: “No, y vamos a una pausa… esa es la musiquita del corte comercial”.

Pero Raúl no lo permitió: “A mí me gusta anunciar las cosas, esto no es planeado, ¿con quién estas saliendo? ¿Un amigo mío?”.

Agregó: “Señores ¿Se acuerdan de Carlos Ponce?”, Karina al escuchar el nombre del también cantante desapareció de cuadro pronunciando “no, Raúl no”.

Por si la pena vivida por su compañera no fuera suficiente Raúl agregó: “Le quiero mandar saludos a Carlitos, que suerte porque una mujer más bonita que tú no puedes encontrar, él te lleva 40 años pero bueno”.

La mayoría de las opiniones en el video aseguran que Carlos es demasiado grande para Karina: “Está muy viejo para ella”, “una mujer muy bonita con ese anciano”, “Carlos Ponce está viejísimo para ella”, “tan viejo y tan pesado”.

Lo confirma

Al día siguiente fue la propia Karina quien confirmó la noticia dentro del programa “El Gordo y La Flaca”, y a pesar de no dar muchos detalles de su romance con Ponce, solo quiso recalcar que el famoso histrión únicamente le lleva 16 años.

“Si me sigues preguntado cosas de él o sigues hablando de él, me lo vas a espantar”, dijo la periodista a su colega Raúl de Molina, quien no dejaba de hacerle hincapié en la diferencia de edades.

Es de esta forma como el también cantante se ha dado una nueva oportunidad en el amor, luego de terminar su relación sentimental con Ximena Duque, con quien estuvo casi 6 años.

