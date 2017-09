Raúl de Molina revela nuevo problema de Lili Estefan (VIDEO)

Para Lili Estefan su separación no está siendo nada fácil. Y es que según su mismo compañero Raúl de Molina, la cubana se encuentra en su casa tratando de lidiar con este trago amargo.

Este viernes Lili no estuvo en ‘El Gordo y la Flaca’, por lo que Raúl de Molina condujo desde Las Vegas donde informó que la producción había decidido que ‘La Flaca’ se quedara en hogar.

“Quiero comenzar el programa diciendo algo muy importante, como ustedes vieron ayer Lili Estefan mi compañera por los últimos 19 años, a quien considero parte de mi familia, dio la triste noticia que se estaba separando de su esposo, después de esto han estado saliendo muchísimo rumores, Lili quería venir a trabajar el día de hoy, pero decidieron en el Gordo y La Flaca que se quedara en su casa con sus familiares”, explicó Raúl al inicio del show.

Sin embargo como si no fuera suficiente, ‘La Flaca’ además de lidiar con su separación, también se enfrenta a otro nuevo problema: los efectos dejados por el huracán Irma en su propiedad, pues Lili no cuenta con electricidad: “Entre todos estos problemas que tiene, todavía la electricidad no ha vuelto a su casa desde el huracán Irma, así que se encuentra recogiendo árboles, recogiendo la casa, amigas de ella la están visitando”, contó Raúl.

Según la revista “People en Español”, fuentes cercanas a Estefan aseguran que la separación se debe a la existencia de unas fotografías de Luaces con otra mujer, por lo que Raúl de Molina decidió hablar sobre ese tema: “Dentro de todas las especulaciones que si hay fotos o no, Lili me dice que el corazón de ella está con todos ustedes en este momento y gracias por los mensajes que le han estado mandando, ella estará de vuelta la próxima semana en El Gordo y La Flaca”, y a mi querida Lili le deseo todo lo mejor, he estado hablando con ella, es un momento muy difícil que no se lo deseo a nadie”, dijo Raúl.

También De Molina dijo que la cubana envió un mensaje a las personas: “Me dijo que le enviara todo lo mejor a ustedes, está en momentos difíciles, que la respeten, que respeten la privacidad de sus hijos”.

Su compañero dijo que ‘La Flaca’ estuvo muy arropada por sus amigos y compañeros, así como por su familia.

Como se recordará la copresentadora del popular programa televisivo “El Gordo y la Flaca”, Lili Estefan, que anunció este jueves su separación de Lorenzo Luaces, con quien se casó hace 25 años, aseguró hoy a medios de Miami que es “una de las cosas más dolorosas” que le ha tocado vivir.

La presentadora cubana, sobrina de la cantante Gloria Estefan, informó de la noticia este jueves durante la emisión de su programa televisivo (Univision) y expresó, “con el corazón en la mano” que se separa “pensando en el bienestar” de sus hijos Lorenzo, de 17 años, y Lina, de 15.

La pareja, que se conoció cuando Estefan trabajaba en el programa “Sábado Gigante” (Canal 13 y Univisión), se casó en 1992, pero el empresario siempre mantuvo un perfil bajo lejos de los medios de comunicación.

Antes de anunciar su separación, la presentadora, que comparte protagonismo con Raúl de Molina en “El Gordo y la Flaca”, admitió públicamente que vivió etapas difíciles con su esposo y que incluso habían requerido la ayuda de un consejero matrimonial.

Sin embargo, en 2016 dijo a “People en Español”: “mientras más años paso al lado de mi marido, me doy cuenta que él me ha dejado ser yo”.

Estefan, que está iniciando los trámites para la separación tras 28 años de relación con Luaces, pidió al público su “apoyo, discreción y respeto” por el difícil momento que está atravesando. (Con información de EFE).