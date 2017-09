Raúl de Molina pone en aprietos a ‘Canelo’ (VIDEO)

Tras el polémico empate que dejó la pelea entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin, la cual se disputó el sábado en Las Vegas, el boxeador mexicano fue abordado por Raúl de Molina quien le preguntó sobre Shannon de Lima.

El presentador le dijo: “no vi a Shannon de Lima en el ‘ring side'”, mientras que el tapatío con una sonrisa le respondió: “Si no la viste pa’qué preguntas”.

Mientras que la mamá del mexicano también fue cuestionada por el conductor sobre si le gustaría Shannon de Lima para su hijo y ella contestó: “ahí yo no me meto en esas cosas… sobre su vida privada yo respeto y yo no opino nada”.

Suspenden a jueza

Por otra parte hoy se anuncio que Adalaide Byrd, la jueza que otorgó una puntuación de 118-110 a favor de Saúl “Canelo” Álvarez el sábado pasado, en el empate que protagonizó con Gennady Golovkin, fue suspendida por la Comisión Atlética de Nevada.

El director ejecutivo del órgano que sanciona el deporte en el estado, Bob Bennett dijo que Byrd necesitaba un “pequeño descanso”.

Byrd vio ganar al “Canelo” con una diferencia tan amplía que levantó amplias críticas y le robó protagonismo a una rivalidad que el próximo año tiene revancha en puerta.