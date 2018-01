🤣 ¿Qué tal @rauldemolina haciéndole la competencia a @zuleykarivera? Ella ta #dura y #Rauli lo que tiene dura son las caderas 😜 qué dirá @daddyyankee 🤔 #GyFopina

A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Jan 25, 2018 at 6:14pm PST