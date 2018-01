Carlitos ‘El Productor’ está de fiesta. Y es que su bebé cumplió su primer añito y lo festejó durante el show de El Gordo y La Flaca, sin embargo la experiencia para el pequeño no fue tan placentera.

Sebastián acudió a partir el pastel al show de entretenimiento, pero Raúl de Molina lo hizo llorar al cargarlo de forma brusca.

Todo comenzó cuando el mismo conductor cubano le pidió a su compañero que le permitiera sujetarlo, sin imaginar que lo haría de forma tan ‘agresiva’.

Raúl primero le preguntó a ‘Carlitos’ y este le advirtió: “Pero no te lo vayas a comer por favor”, de inmediato al ver cómo lo cargó ‘El Gordo’, Lili Estefan, Clarissa Molina y Karina Banda se asustaron tanto que gritaron: “Ay Raúl”, mientras Sebastián lloraba inconsolablemente.

Clarissa además le aclaró: “Ya lo sé porqué Raúl dijo que no va a ser padrino, ya lo entiendo”, dejando entrever que Raúl rechazó la petición de su compañero que le hizo hace algunos meses.

Como si no fuera suficiente Raúl volvió a pedir a Carlitos que le permitiera cargar al bebé otra vez, y Sebastián de nuevo lloró sin parar: “Él te conoce, él sabe que te lo quieres comer, él sabe que le quieres meter una mordida”, le dijo ‘El Productor’ a Raúl.

Y al finalizar le cantaron ‘Happy Birthday’ y aunque aventaron serpentinas de forma inesperada, eso no asustó al bebé: “Lo único que lo asusta es Raúl”, dijo Lili.

Por su parte los fans de Carlitos se mostraron indignados al ver el rechazo de Raúl de ser el padrino del bebé: “ME ENCANTARIA SER YO LA MADRINA DE ESE HERMOSO BEBE , YA QUE RAUL NO QUIERE DIOS LO PROTEJA Y QUE BENGA UNA HERMANITA……LO AMO MI BEBE.”, “Raúl se cree la gran cosa por no aceptar ser el padrino del niño,si fuera millonario Carlitos,si lo hubiese aceptado.Q vergüenza,Raúl!”, sin embargo Raúl aún no ha confirmado si lo será o no.

Y otros agregaron: “Ya veo lo hiciste llorar Raúl se asustó con los brincos que le diste, así son los bebés cuando los cargan personas extrañas, Dios lo bendiga”.