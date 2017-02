Raúl de Molina dejó a Mía sin carro por una semana (VIDEO)

Mía se quedó sin carro por una semana y su padre, Raúl de Molina, explicó los motivos que la llevaron a castigarla a través de un video compartido en sus redes sociales.

Y es que según cuenta “El Gordo”, Mía había pedido permiso para ir a un concierto el sábado pasado, pero eran las 12:00 de la noche y no regresaba a casa, ni contestaba el celular.

“Al concierto se iban en Uber y venían en un Uber, aparentemente no podían conseguir un Uber después del concierto y yo la quería ir a buscar, pero Mía no quería que la fuera a buscar, entonces se fue a la casa de una amiga de ella, al otro lado de la ciudad”.

Finalmente, Raúl y su esposa Mili pudieron hablar con ella y ahí fue cuando les explicó que se quedó sin teléfono y les dijo “me voy a quedar a dormir aquí”, a lo que De Molina respondió “absolutamente no”.

Entonces la fueron a buscar “y finalmente vino para la casa y le dije ‘Mía la semana que viene no tienes auto’, y me dice ‘que mamá me maneje, que me lleve al colegio y me traiga’”.

Así que “El Gordo” simplemente ya no sabe qué hacer, “pero por lo menos su último report card todo fueron A y B”.

Los comentarios de los usuarios de Facebook no se hicieron esperar y hubo quien escribió “Porque sea hija de un famoso, no quiere decir que no haya que disciplinarla. ¡Muy bien por ti! Hay que ponerles manos duras a esta juventud para poder criarlos como gente”.

“Hay Gordito ponte bien los pantalones, yo tengo dos hijas, una de 25 y otra de 21 y aquí en mi casa se pide permiso para todo y se pone hora para llegar y se cumple, y gracias a Dios mis hijas ya son unas jóvenes graduadas de la universidad”, le aconsejó alguien más.

“Raulito yo te quiero mucho. Pero tú tienes muy malcriada a tu hija. Lo peor de esto es que tú no te das cuenta, por qué así hay muchos padres”.

“Que la manden en el bus a la escuela, que ella no tiene chófer privado, pa que vea lo que es un castigo de verdad”.