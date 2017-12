Raúl de Molina abrió su corazón ante las cámaras de televisión y con admirable entereza compartió con la audiencia de “Despierta América” uno de los momentos más difíciles de su vida.

El presentador cubano relató a detalle la profunda tristeza que significó para él y su esposa, Millie, perder a unos gemelos en el primer intento de embarazo que hizo la pareja.

“Fue muy difícil tener a Mía… Mi esposa, cuando me casé con ella, ya tenía 34 ó 36 años, se hizo tratamiento (de fertilidad) casi por un año y salió embarazada de gemelos. Cuando fue hacerse una prueba, algo pasó y perdió a los dos bebés que venían perfectamente bien”, relató De Molina.

“Fue algo terrible para nosotros, mi esposa y yo estábamos devastados, no sabíamos qué hacer, ella se había hecho tratamiento como por un año y medio o dos años hasta que salió embarazada de estos gemelos y me parecía que el mundo se terminaba”, rememoró el conductor al dialogar con Alan Tacher y Francisca Lachapel.

Sin embargo, el amargo recuerdo de esa mala experiencia fue el preámbulo para que Raúl contara cómo vino entonces la recompensa que el destino les tenía preparada a él y Millie.

“No recuerdo bien si esto fue en febrero o marzo… En agosto de ese mismo año, sin pensar en nada, nos fuimos de vacaciones, tomamos un crucero que salió de Roma o Grecia a Turquía. Cuando llegamos del crucero mi esposa estaba embarazada, sin hacerse un tratamiento y sin hacerse nada, y nació Mía que tiene ahora 17 años”, compartió De Molina en el segmento “¿Te acuerdas de…?” del programa matutino.

El carismático conductor recordó que debido a esas dificultades para procrear es que ha presentado a Mía frente a las cámaras en diversas ocasiones, contrario al consejo que en alguna ocasión recibió de Chayanne.

“Yo entrevistaba mucho a Chayanne. No quería hablar nunca de su vida privada y me dijo alguna vez: ‘tú vas a recordar que cuando tengas un hijo, no vas a querer ponerlo en televisión’… Me acordé de eso y el día que nació Mía la pusimos en ‘Primer Impacto’ a las 5 de la tarde… Y creo que fue por eso que puse a Mía en televisión. Creo que Mía empezó a crecer en la televisión, la gente todavía, donde quiera que voy, todo mundo me pregunta por Mía”, concluyó feliz y orgulloso De Molina.