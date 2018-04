Hablar con mis hijos sobre mis divorcios fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. 😔 Sin embargo, me preparé para este día, ya que no deseaba que Juan y Daniela salieran afectados por la separación de sus padres. 🙁 Lo primero que acordé junto a mis ex parejas es no hablar mal de nosotros y de nuestros defectos a nuestros niños aunque estuviesemos molestos por algo ocurrido.🙅🏻‍♀ Entendimos que siempre seremos sus padres, a pesar de que ya no estemos juntos. Nos comprometimos a estar siempre presentes para apoyarlos en todo lo que necesiten. 👨‍👩‍👧‍👦 También les explicamos que nadie era culpable del divorcio, sólo son situaciones que pasan algunas familias y que esto no afectaba el amor que sentimos por ellos. 😌 Además, es necesario darles espacio a nuestros hijos luego de una separación, ya que ellos deben procesar este momento tan difícil poco a poco. 🙂 En mi vida actual me llevo excelente con las parejas de mis ex, de esta forma le mostramos a nuestros hijos que hay armonía y respeto entre nosotros, al final los más beneficiados son los menores de la casa. 😊 Si estás pasando por esto, ¡debes ser fuerte y prepararte bien! Sé que te sientes muy mal, pero ten presente que tus hijos son lo más importante, ¡con el tiempo todo volverá a la normalidad! 💕 Si sabes de alguien que se encuentra en esta situación, ¡menciónala! Estoy segura que se sentirá mejor después de leer esto. ❤ #VidaRashel

