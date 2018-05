Una búsqueda en Google acerca de Daddy Yankee generó gran revuelo en Twitter y el cantante Ramón Ayala está involucrado.

Resulta que si uno escribe en el buscador “Papás de Daddy Yankee“, Google arroja como resultado que el padre del reggaetonero puertorriqueño es Ramón Ayala y la madre es Rosa Rodríguez.

El verdadero nombre de Daddy Yankee es Ramón Luis Ayala Rodríguez.

DID YALL KNOW RAMON AYALA WAS DADDY YANKEES DAD?!?!?! pic.twitter.com/7VlciT3p8P

El problema radica en que al mostrar el nombre de Ramón Ayala como padre del cantante, también aparece una foto, pero de Ramón Ayala, el cantante mexicano conocido como “El Rey del Acordeón”.

Las burlas no se han hecho esperar en Twitter, donde se registran ya más de mil 300 tuits sobre el tema.

My 17 years of living, and today I just found out Ramon Ayala is Daddy Yankees dad …… pic.twitter.com/1FR6G7Iksx

— angelina💘 (@angelinac915) April 30, 2018