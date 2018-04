“Un oficial me paró porque yo tenía que sacar la carreola que sale de la manga del avión y entonces me hizo mover de una manera muy autoritaria”.

Agregó: “Y yo iba con mi nana y mi nena, y nos dijo que nos pusiéramos contra la pared, con una indicación muy poco educada”.

“Pues me molestó y como yo tengo la ciudadanía americana , pues le dije yo tengo mis derechos, entonces a mí no me puede maltratar”.