View this post on Instagram

Comienza una nueva etapa en mi carrera ❤️❤️❤️ Mandy les cuenta: ✈️ ✈️ ✈️ #Repost @mandyfridmann with @get_repost ・・・ CONFIRMADO!!! @quiqueusales se une a @despiertamerica y lo verás este próximo jueves en vivo junto al equipo en la sede de #premiolonuestro en el American Airlines Arena… Los detalles y su reacción ya en @laopinionla @eldiariony o busca el link en mi bio #quiqueusales #despiertaamerica #univision #periodismo #entretenimiento #soloparavalientes #retop