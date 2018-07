¿Quién serán los nuevos ángeles de Charlie?

Las actrices Naomi Scott y Ella Balinska son las elegidas por el estudio Sony para acompañar a Kristen Stewart al frente de la nueva versión de los Ángeles de Charlie, reveló el medio especializado Variety.

En septiembre de 2017 aparecieron las primeras informaciones acerca de la participación de Stewart en esta película, pero hasta no se conocía qué otras dos intérpretes redondearían el trío protagonista de una cinta que dirigirá la actriz y cineasta Elizabeth Banks (“Pitch Perfect 2”, 2015).

.@SonyPictures has set #KristenStewart, @NaomiScott and @ellabalinska to star in its reboot of “Charlie’s Angels.” pic.twitter.com/CmaiVnDYwi

— CharliesAngels.com (@charlieangels76) July 26, 2018