“¿Quién miente?”, Julián Gil revira a Marjorie de Sousa (FOTO)

El pleito entre Julián Gil y Marjorie de Sousa vive un nuevo capítulo luego de que el actor también publicara un chat privado que sostuvo con la actriz.

La nueva polémica inició porque su hijo Matías enfrentó una emergencia médica y Julián Gil dijo que se había enterado de la situación por los medios de comunicación y no por Marjorie.

De Sousa entonces publicó en Instagram un pantallazo de una conversación que sostuvo con él para evidenciar que sí le había avisado.

Aunque dijo que es una pena seguir llegando a esos detalles, consideró necesario mostrar que no mentía.

Sin embargo, Gil no se quedó callado y también publicó en Instagram la conversación con Marjorie.

En su imagen se aprecia el mensaje previo a lo que compartió de Sousa y se ve que Gil le pregunta por la situación. “Chat original donde se evidencia que no se me notificó…!! Que fui yo quien me enteré por personas de la prensa que me escribieron …. Acción-reacción. Pero nada mejor que reaccionar con evidencias ¿Quién miente?”, dijo el actor.

Incluso la hija de Julián Gil también salió a defender a su padre en esa misma publicación. Y es que muchos notaron que las horas eran distintas: “diferentes time zones en ese momento Julián estaba en USA y ella en México teniendo una hora de diferencia”, les respondió Nicolle Gil.

Uno más le dijo a la hija de Julián que Marjorie primero tenía que llamar a los doctores antes que al papá: “pero me vas a disculpar pero en ese momento lo más importante es la vida del bebé, imagínate que ella se ponga a llamar a todo el mundo, primero está la vida del bebé y luego se avisa”.

Entonces Nicolle respondió : “Ve el último post y entenderás por el audio lo que realmente sucedió dicho por su propio publicista”.

Además Nicolle aclaró que la llamada perdida es de Julián Gil: “sí él es quien llama, la llamada perdida le sale a la persona a quien llamó no a él, (whatsapp)”.

Chat original donde se evidencia que no se me notificó…!! Que fui yo quien me enteré por personas de la prensa que me escribieron …. Acccion-reacción Pero nada mejor que reaccionar con evidencias Quien miente? Una publicación compartida de Julian Gil (@juliangil) el 5 de Jun de 2017 a la(s) 6:50 PDT

Esta es la imagen que compartió Marjorie apenas ayer.

Penosamente y derivado de los recientes acontecimientos que ponen en credibilidad mi testimonio y el de mi equipo, aqui esta textual la conversacion que sostuve con el papá de Matias #JulianGil el pasado viernes cuando se presentó una emergencia médica. Independientemente de cualquier situacion legal o personal por supuesto que el siempre tiene que estar enterado de lo que ocurra con nuesto hijo justo como lo esperaría yo si el se encontrará en la misma situación, es una pena seguir llegando a estos detalles tan personales que afectan tanto pero tampoco es justo asumír la situacion como tal solo por que obedece a sus intereses mediaticos. gracias por su comprensión. Una publicación compartida de Marjorie De Sousa 🌟 (@marjodsousa) el 5 de Jun de 2017 a la(s) 9:52 PDT

Julián Gil ha estado en boca de todos los medios, después de que se diera a conocer su separación con Marjorie.