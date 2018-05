El múltiple ganador del Grammy, cantante y compositor Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, viajará a la Ciudad de México para consentir a sus fans mexicanos.

El concierto está programado para el 22 de octubre a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes; la preventa Citibanamex se realizará los días 8 y 9 de mayo en Ticketmaster, mientras que la venta general se llevará a cabo a partir del 10 de mayo en las taquillas del lugar.

A continuación te presentamos 5 datos interesantes sobre el cantante:

1.- ¿Cuáles son sus orígenes?

Pese a haber nacido en Scarborough, Canadá, los padres de Tesfaye son de Etiopia y llegaron a Canadá en los años 80. The Weeknd, sin embargo, habla fluidamente el amhárico, el idioma oficial del país.

2.- ¿Quiénes fueron su inspiración para su carrera?

Prince, Michael Jackson y R. Kelly han sido unas de las figuras artisticas que más influencia han tenido en su formación musical, según explicó The Weeknd en una de las pocas entrevistas que ha dado, agregando que la general actual ya no cuenta con figuras de ese calibre.

3.- ¿Extiste ‘House of Balloons’ en el mundo real?

El cantante asegura que no es un lugar ficticio y para comprobarlo compartió su ubicación exacta a traves de Google Maps. El tema fue una de sus primeras canciones y apareció en el álbum ‘Trilogy’ de 2012.

4.- ¿Qué personaje de película es su favorito?

The Weeknd confesó que para él no existe mejor villano que el Joker de la cita Batman ya que dice tener afinidad con el presonaje. “Es mi villano favorito de todos los tiempos: no conoces su pasado, sólo sabes cuáles son sus planes… él no te dice quién realmente es. Es algo parecido a cómo soy o cómo era: me conoces pero no me conoces. Te doy lo que quiero darte. Me comparo con villanos de esa forma, pero no voy a destruir el mundo.”

5.- ¿Qué reconocimientos a logrado?

El tema oficial de la famoso cinta ’50 sombras de grey’, ‘Earned it’, llevó a la película a conseguir la nominación al Oscar.

Para su presentación en México, su fans podrán escucharse los cortes de Kiss Land, Beauty Behind the Madness y Starboy, además de “Earned It (Fifty Shades of Grey)”, que lo hizo merecedor de su primera nominación a un premio Óscar por Mejor Canción Original.

No faltarán los covers “Pray for Me”, “Crew Love” y “Or Nah”, los cuales fueron interpretados en su más reciente presentación en el Festival Coachella.

Con información de los medios UMOMAG y Reforma