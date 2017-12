El 2017 comenzó para Galilea Montijo con la noticia de que sería remplazada en la conducción del programa “Pequeños Gigantes” por Giselle Blondet, pero el año acaba con el anuncia de que el destino le da una segunda oportunidad.

Así lo dio a conocer la presentadora mexicana durante una de las transmisiones del programa “Hoy”, en la que reveló por qué no condujo la versión del programa de Univisión para los Estados Unidos.

“La pasada fue solamente Pequeños Gigantes USA, que solo fue para Estados Unidos, en esa no pude estar porque me dieron a escoger o allá o acá, y yo no sabía qué escoger y escogí aquí”, dijo la conductora y actriz tapatía.

Entonces, Galilea Montijo fue sustituida por la puertorriqueña Giselle Blondet, la cual fue anunciada con bombo y platillo.

Y a tan solo ocho meses de haber concluido el ultimo certamen que fue ganado por Johnny Lozano y los peque flow, no solo se hizo el anuncio del regreso de Galilea, también se reveló que el programa ya no será grabado en los foros de Univisión en Miami, sino en los estudios de Televisa en Ciudad de México.

El programa que se contempla al inicio de 2018 está por arrancar con las audiciones, siendo las primeras el próximo sábado 16 de diciembre en Nueva York, a partir de las 8:00 de la mañana, en el hotel Sheraton de Times Square , luego en Puerto Rico y Miami.

Galilea declaró en entrevista para People en Español, que en esta nueva edición del programa lo que se puede esperar “es disfrutar de entrada del talento que nos regalan los niños domingo a domingo, y esperar a que se reúnan las familias como lo han hecho en cada una de las temporadas”.

Al parecer a los fans en YouTube de la nacida en Guadalajara les entusiasma verla de nuevo como presentadora del certamen: “Qué bueno, el de USA no lo miré porque Gali no lo condujo, ahora que volverá empezar y Gali conducirá, lo voy a ver, aunque quizá tenga que esperar finales de 2018 para que lo transmitan en Estados Unidos, supongo”.