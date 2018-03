Con motivo de agradecer un año más de vida, el cantante Larry Hernández publicó una fotografía que cautivó a sus más de dos millones de seguidores en Instagram.

Un Larry más joven con la cara llena de pastel y una enorme sonrisa es como se puede observar al cantante de 40 años en su última publicación.

“Hoy 10 de Marzo, estoy agradecido por tener 1 año más de vida y le agradezco a todos sus buenos deseos y apoyo que me regalan, en esta foto jamás me imaginaba todo lo que pasaría conmigo y mis sueños y sobre todo lo que más me gusta de esta foto es esa sonrisa que espero Dios siempre me la pinte en mi cara y hoy es un día para celebrar en grande, porque a pesar de todo mis amigos “sigo de pie”, solo me resta decirles a todos “ muchas gracias”, escribió el próximo esposo de Kenia Ontiveros.

Las felicitaciones no tardaron en aparecer: “Un fuerte abrazo, Dios te colme de bendiciones”, “Feliz cumpleaños Larry, que Dios te bendiga”, “Muchas felicidades Larry”, “Que Dios te de muchos años más de vida, llenos de salud a ti y tus seres queridos felicidades Larry”.

Más de uno, señaló lo tierno que era Larry de pequeño: “Sales super feliz, muy tierna imagen”, “Estabas guapillo desde morro”, “Me llena de orgullo que día a día cumplas todas tus metas, por cierto, sales muy mono”.

Algunos de sus seguidores opinan que tiene gran parecido con su primogénito Larry Jr.: “De todos tus hijos Larry es tu clon literal, son igualitos”, “Tu hijo se parece mucho a tu hijo mayor”, “Wow son igualitos tu y tu hijo no inventes”.