PUBG Mobile: 5 cosas que debes saber de este fascinante juego

Luego de varias semanas de angustiosa espera, el exitoso juego PlayerUnknow’s BattleGrounds (PUBG) por fin está disponible para dispositivos móviles en la mayoría de los países de occidente, entre ellos, por supuesto, Estados Unidos y México.

La versión PUBG Mobile está a tu alcance en App Store y Google Play, es decir, puedes descargarla lo mismo si tienes un dispositivo IOS o uno Android.

A continuación, te decimos 5 cosas que debes saber sobre este fascinante juego, de acuerdo con información del sitio oficial de PUBG.

PlayerUnknown’s Battlegrounds o PUBG es un juego de disparos en primera y tercera persona, perteneciente al subgénero de los Battle Royale. Tu personaje se lanza en paracaídas a un mapa junto a otros 99 jugadores y debe encontrar armas y blindaje, con el objetivo de matar a todos los rivales y ser el único superviviente.

Los jugadores comienzan sin objetos, así que primero deben rastrear armas, vehículos y todo tipo de accesorios para armarse de cara a la batalla. Cada cinco minutos el campo de batalla se estrecha, por lo que todos los jugadores fuera de los límites mueren inmediatamente. Además, la isla sufre bombardeos aleatorios debido a lo cual los jugadores de PUBG deben estar atentos.

Para que PUGB pudiera convertirse en un juego disponible en dispositivos móviles, primero debió ser un “bombazo” en otras plataformas. Tal fue el caso en X Box y la versión para computadoras de escritorio (PC’s), que desde su lanzamiento a finales de 2017 se volvió en todo un fenómeno.

De hecho, X Box dio a conocer hace apenas unos días que había llegado a 5 millones de jugadores en menos de tres meses, lo que resulta en todo un hito para la marca.

Una de las principales quejas de los “gamers” suele ser esa; sin embargo, en el caso de PUBG Mobile, según diferentes reportes, el juego se mueve con una calidad cercana a la que exhibe en Xbox One. La tasa de frames por segundo parece muy estable y el contenido es el mismo que en la versión para consola.

Y mientras PlayerUnknow’s BattleGrounds ya está convertido en todo un fenómeno de los videojuegos, los desarrolladores Bluehole y PUBG Corp. informaron que continúan trabajando para mejorarlo, por lo que lanzarán un nuevo mapa, el cual quizá esté disponible para el siguiente mes, el cual se suma a los logros extra y un sistema de emoticonos que añadieron recientemente.

The March Update added new effects to enhance the realism of gun scopes and introduced Flareguns in Custom Games. We are planning a wider test of Flareguns in the near future. https://t.co/FqXK5mah20 pic.twitter.com/Mpaw3DbhXn

