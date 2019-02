El Museo de Historia Natural Fernbank de Atlanta acoge la exposición itinerante Pterosaurios: Vuelo en la era de los dinosaurios, la mayor de Estados Unidos dedicada al estudio y la exploración del fascinante y desaparecido mundo de estos prehistóricos reptiles voladores que dominaron los cielos hace 220 millones de años.

La exposición, que pertenece al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, sumerge al espectador en el mundo de los pterosaurios, los extraordinarios reptiles voladores que fueron los primeros vertebrados en conquistar el aire y que existieron durante casi toda la Era Mesozoica (228 a 66 millones de años).

Los pterosaurios son una especie única y los investigadores y expertos aseguran que eran como los primos de los dinosaurios porque tenían más similitudes con estos que con las aves o los cocodrilos.

La muestra reúne docenas de moldes, fósiles auténticos y réplicas de varias especies de pterosaurios -cuyo nombre en latín significa “lagartos alados”- cuya variedad de tamaños era asombrosa. Algunos eran tan pequeños como un gorrión y otros alcanzaban la dimensión de un jet de 10 metros de longitud.

“Aunque los pterosaurios y los dinosaurios existieron a la misma vez, ambos se distinguen por sus hábitats primarios y sus modos de locomoción. Hay algunas excepciones, pero los dinosaurios eran predominantemente terrestres mientras que los pterosaurios evolucionaron su habilidad para volar y dominar los cielos”, dijo Sarah Arnold, directora del Departamento de Educación del Museo Fernbank.

Además, la exhibición es interactiva con varias estaciones, incluyendo la de tabletas electrónicas que permite a los visitantes explorar animaciones de pterosaurios, infografías, entre otras actividades. También incluye un enorme diorama que muestra el hábitat de estas criaturas inspirado en los que han sido descubiertos en la Cuenca del Araripe, en el norte de Brasil, y donde se han encontrado miles de fósiles de pterosaurios.

Y sin duda para los amantes de los dinosaurios, la exposición Pterosaurios: Vuelo en la era de los dinosaurios es ideal para conocer a fondo estos magníficos reptiles voladores y descubrir cuándo surgieron, cómo volaban, qué comían, cuántas clases de pterosaurios existieron y dónde florecieron. Además, la exposición muestra las recientes investigaciones paleontológicas con fósiles originales de pterosaurios encontrados en distintas regiones del planeta.

Adicionalmente a la exposición Pterosaurios: Vuelo en la era de los dinosaurios, el Museo Fernbank exhibe dos especies de pterosaurios en su exhibición permanente Gigantes del Mesozoico, que adorna majestuosamente su vestíbulo principal. Aparte de un gigantosaurio, que competía con el tiranosaurio rex en tamaño, y de un argentinosaurio, considerado como el mayor dinosaurio en el mundo, la muestra Gigantes del Mesozoico incluye una bandada de 21 pterodaustros y tres anhangueras.

Además, en una de sus salas IMAX, el Museo Fernbank está presentando, hasta el 1 de junio, Flying Monsters 3D, documental en el que el naturalista David Attenborough lleva al espectador a un viaje al pasado para conocer cómo vivían los fascinantes pterosaurios, su evolución y los motivos que originaron su extinción. Se proyecta todos los días a las 10 a.m., 12, 2 y 4 p.m. Los boletos cuestan entre $8 y $13.

Pterosaurs: Flight in the Age of the Dinosaurs

Cuando: hasta el 5 de mayo. Lunes a domingos, 10 a.m.-5 p.m.

Costo: $27 (adultos) y $23 (niños de 3-12 años)

Donde: Museo de Historia Natural Fernbank, 767 Clifton Rd., Atlanta.

Info: 404.929.6300 y www.fernbankmuseum.org