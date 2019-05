Programa de infieles en Badabun asusta a fans al anunciar muerte (VIDEO)

View this post on Instagram

La muerte es un castigo para algunos. Pero una bendición para otros. Hay algunos que mueren pero vivirán por siempre en nuestro corazón… Hay algunos que simplemente nunca olvidaremos. Con su muerte aprendí que dios se lleva primero a las almas más nobles, quizá para que ya no sufran más, o quizá para dejarnos grandes lecciones. Me gusta creer que hoy está en un lugar mejor sentada a lado de Dios y que nunca más volverá a sufrir.