Gracias a Dios por estos días en familia , en nuestro Mexico 🇲🇽 y en este hermoso pueblo mágico , Huichapan Hidalgo , lugar con historia , Hermosas Parroquias , aguas termales y las más rica barbacoa y carnitas . #verano2018

