Tras el triunfo de Roma, en la edición número 72 de los Premios de la Academia Británica de Cine, BAFTA, se publicó un video en redes sociales en donde se ve a William Arthur Philip Louis, mejor conocido como el príncipe William, Duque de Cambridge, felicitando a parte del elenco de la película.

En el video publicado por la cuenta oficial de Twitter del duque y la duquesa de Cambridge, con sede en el Palacio de Kensington, se observa al príncipe platicando con Marina Tavira mientras los rodean varias personas, entre ellas Yalitza Aparicio, Alfonso Cuarón y su hija Tessa Bu.

“El duque de Cambridge, presidente de BAFTA, felicita al elenco de roma, ganador de la categoría de cinematografía”, reza el mensaje publicado en la cuenta de Twitter del Palacio de Kensington.

The Duke of Cambridge, @BAFTA President, congratulates the cast of Roma, Winner of the Cinematography category #EEBAFTAs pic.twitter.com/axOh0BPs2v

