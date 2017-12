¡No dejó nada a la imaginación! Prince Royce calentó las redes sociales tras bailar en ropa interior en un video que se hizo viral en cuestión de minutos.

En las imágenes, se puede apreciar al cantante mientras disfruta bailando una canción brasileña a bordo de un bote junto a sus amigos. Lo que realmente llamó la atención fue que el talentoso joven usaba ropa interior blanca transparente que dejaba poco a la imaginación al momento de realizar sus pasos de baile.

Royce logró despertar los más calientes pensamientos entre sus seguidoras en redes sociales que rápidamente” reaccionaron ante el vídeo: “¿Cuál baile? Me deleité con ese cuerpazo”, “Sólo admiré su cuerpo”, “Cuerpazo mi niño”, “Lindo”, “Lo que me importa es lo bello que está”, “Qué rico está”, “Lo mejor que he podido ver”.

Pero no todos los comentarios fueron buenos, algunos usuarios lo criticaron por sus habilidades para el baile: “No sabe bailar”, “Parece Anguila, horrible”, “No sabe bailar”, “Pésimo bailarín”, “Ridículo”, “Baila muy mal y le falta el traje de baño”, “Horrible baila”, “Parece que le pican las hormigas”, “Le faltan unas clases de baile”.

Inclusive lo llegaron a comparar con Gianluca Vacchi: “Gianluca le pone un poco más de sazón”, “Quieren imitar al viejo Gianluca”, “¿Le quiere copiar al ridículo de Gianluca?, “Parece el viejo ridículo de Gianluca”.

Algunos usuarios fueron más allá y afirmaban que era mejor que el cantante se “encuerara” completamente ya que su ropa interior blanca dejaba muy poco a la imaginación en el vídeo.

Royce se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Israel, el video de su baile fue grabado en el Mar de Galilea.

