Al borde del llanto Marjorie de Sousa brindó una entrevista exclusiva al programa ‘Al Rojo Vivo’ de Telemundo.

La actriz fue entrevistada por Rodner Figueroa en relación a cómo se sentía con los resultados de la prueba de ADN de Matías Gil de Sousa, fruto de su relación con el actor argentino Julián Gil.

“Te digo aliviada, en este círculo horrible metieron a mucha gente inocente. Sobre todo a niños, eso es lo que más me dolía. Ver a mi hijo en esto”, fueron las primeras palabras de la venezolana.

Pero además fue más allá al decir que ya no quiere su dinero: “Yo hoy quiero hacer algo y lo voy a hacer con el corazón y ojalá te llegue este mensaje no como un ataque (Julián)… Yo hoy públicamente renuncio a tu pensión, renuncio a tu seguro escolar, me hago cargo de todo lo que pase con mi hijo como lo he venido haciendo. Te dije que tenía tu cheque guardado y te lo voy a entregar”.

Y agregó: “Yo quiero paz, hoy empiezo a sentir paz porque ya sabes que es tu hijo, y lo sabías desde el día 1, no tenías que haber llegado a esto”.

La venezolana también se dio tiempo para enviar un mensaje a todos los que la critican: “Hay situaciones en la vida donde estamos acorralados, donde los miedos nos atacan y nos paralizan, porque eso es lo que hace el miedo, yo todo este tiempo no he dejado de pensar en lo mejor para esa criatura que Dios me dejó, gracias a Dios que tengo un empleo, tengo una madre hermosa que me ha ayudado a cuidarlo”, dijo sin poder contener el llanto.

“Es horrible porque saliendo del llamado quiero ir a verlo y abrazarlo y pues no puedo porque no me lo dejan traer al país, pero no me importa agarrar un vuelo y me voy 12 horas y estoy con él, muchas mujeres han pasado por esto y no se tienen que quedar callladas, algunas no tienen la posibilidades económicas o las posibilidades para luchar al 100 y no sientan miedo, están luchando por un futuro mejor de sus hijos, el defender los derechos de sus hijos”, dijo completamente conmovida.

Y dejó en claro algo más: “Muchas veces el defender los derechos de sus hijos, no significa que seamos unas golfas, que seamos unas traidoras, que seamos las peores mujeres del mundo”.

Hasta María Celeste le dijo a Julián Gil que también apoye a su bebé: “Así que Julián Gil tú también ahí tienes que poner mano y hacer una oferta de seguir ayudando voluntariamente”.

Una publicación compartida de Al Rojo Vivo (@alrojovivo) el Ene 19, 2018 at 12:22 PST

Una publicación compartida de Al Rojo Vivo (@alrojovivo) el Ene 19, 2018 at 12:59 PST

Lee también: Aracely Arambula calentó las redes sociales con su escote

Marjorie por su parte dijo cómo recibió la noticia: “Me dieron la respuesta en medio del llamado y yo no sabía qué hacer, pero agradecida con Dios. Justo anoche le pedí con el alma que por favor esto se acabe”, reveló.

De Sousa habló de su encuentro con Gil con lágrimas en los ojos: “Yo no me esperaba nada, no hacían falta las palabras. Fue triste, fue triste ver a mi bebé allí en un centro forense. Le tuvieron que sacar la sangre, pero fue más triste verlo allí y ver su cara que no entendía nada. Yo le dije: ‘Oye él es tu papá’, porque Mati todavía no entiende, porque yo sí le enseñé a decir papá”.

La artista se quebró en llanto al recordar el momento que tuvo que vivir con su expareja cuando se reencontraron para practicarse una prueba de ADN junto a su hijo.

Una publicación compartida de Al Rojo Vivo (@alrojovivo) el Ene 19, 2018 at 1:58 PST

Lee también: Ariadne Díaz pasó tremendo susto con su visa y su pasaporte

Los usuarios fueron implacables con las críticas en contra de la venezolana: “Lágrimas de cocodrilos”, “Vieja loca”, “Pura hipocresía”, “Qué hipocresía”, “Qué falsa”, “Puro teatro”, “Se ganó el Oscar”, “Tan ridícula”, “¿Esta escena de qué novela es?”, “Showsera”, “Por eso le pagan, por buena actriz”, “No le creo nada”, “Ni ella misma se lo cree”, “Ni ella misma se cree lo que está hablando”.

Una publicación compartida de Al Rojo Vivo (@alrojovivo) el Ene 19, 2018 at 2:02 PST

Una publicación compartida de Al Rojo Vivo (@alrojovivo) el Ene 19, 2018 at 7:58 PST

Por su parte también ayer al darse a conocer los resultados, la actriz publicó en cuenta oficial de Twitter su opinión.

“Finalmente se ve un término a esta pesadilla que ha sido tan humillante para mi bebé y para mí. Ya tenemos los resultados de la prueba de ADN confirmando lo que nunca debió ponerse en duda. #SiempreconDios”, se lee en la cuenta oficial de Twitter de la actriz.

En sus redes sociales, el villano de telenovelas, Julián Gil, publicó también el resultado de las pruebas.

“En estos momento me acaba de llamar mi abogado para decirme que el juez acaba de publicar el resultado de ADN entre Matías y yo. Y como he dicho desde el día uno Matías Gregorio Gil sí es mi hijo. Feliz de acabar con las especulaciones…. Te amo hijo”, publicó.

Durante varios meses se especuló en medios si el pequeño era hijo de Julián Gil o de Gabriel Soto, con quien Marjorie de Sousa trabajó en la puesta en escena ¿Por qué los Hombres Aman a las Cabronas?

La duda nació cuando se publicaron unas fotos en las que Soto y De Sousa se divertían en la playa y por las que incluso él se disculpó con su esposa, Geraldine Bazán, pues parecían comprometedoras.

Tras la separación de Julián Gil y De Sousa, y la ruptura de Bazán y Soto, los rumores sobre la posible paternidad se hicieron más fuertes.

La actriz venezolana llevó el 4 de enero a su pequeño a que le tomaran muestras de sangre y saliva para realizar pruebas de ADN con Julián Gil.

El 27 de enero de 2017, Gil y De Suosa recibieron a Matías, pero a casi tres meses del nacimiento del bebé la pareja se separó y comenzó una batalla legal por la custodia del niño.