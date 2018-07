The first poster for the new season of the series NARCOS, called NARCOS: MEXICO. #narcosmexico #poster #series #tv #television #netflix #Narcos #drugs #mexico #violence #michaelpena #diegoluna #pop #PopCulture #Geek #nerd #Movies #Filmes #films #cine #cinema #tvseries #art #Culture #cult #entertainment

A post shared by Os Filmes do Kacic (@osfilmesdokacic) on Jul 19, 2018 at 9:51am PDT