Primer tráiler de ‘Bohemian Rhapsody’, película sobre la vida de Freddie Mercury

Después varios años y varios problemas, por fin ha llegado el adelanto de ‘Bohemian Rhapsody’ la película biográfica de Queen, que protagonizará Rami Malek, como Freddie Mercury.

Aunque el avance del tráiler apenas es de dos minutos, muestra algunos de los grandes éxitos de la popular banda británica tales como “Another One Bites the Dust” ” y ” We Will Rock You”. También comienzan a conocerse los detalles de lo que ofrecerá la historia.

Malek se muestra como un convincente Freddie Mercury desde su vestuario hasta sus ademanes enérgicos sobre el escenario. También se puede ver a Mike Myers como un ejecutivo discográfico que advierte a Mercury que “Bohemian Rhapsody” es demasiado larga. “¡Continúa para siempre! ¡Son seis malditos minutos! “.

Se ha especulado mucho sobre los problemas que ha enfrentado esta producción que comenzó a desarrollarse desde 2010, y que originalmente se suponía que protagonizaría Sacha Baron Cohen como el cantante principal. Sin embargo, después de que el actor se enfrentara con el guitarrista principal de Queen, Brian May, abandonó el proyecto y el proceso se detuvo. Malek, quien se convirtió en una estrella gracias al gran éxito del Mr. Robot en 2015, se unió al proyecto en julio del año pasado, y finalmente la película comenzó a prosperar con el director Bryan Singer a la cabeza.

Sin embargo, los problemas volvieron a surgir en noviembre, cuando la producción de la película se volvió a detener, supuestamente porque Singer no regresó al set después de las vacaciones de Acción de Gracias. También se rumoró que sostuvo enfrentamientos con Malek y su co-protagonista Tom Hollander. Singer finalmente fue despedido de la película a principios de diciembre, y emitió un comunicado diciendo que se había tomado un tiempo libre de la película para lidiar con “cuestiones urgentes de salud” con respecto a uno de sus padres, que además habían ocasionado un “grave perjuicio” en su propia salud. También negó las afirmaciones de que dejó la película debido a disputas con Malek.

El Director Dexter Fletcher fue contratado para continuar con el proyecto. Los dos son acreditados como codirectores en la página IMDb de la película, pero hasta ahora no se menciona a los directores en el avance de la película ni en los materiales publicitarios.

Bohemian Rhapsody llegará a los cines el 2 de noviembre. Mira el tráiler a continuación:

