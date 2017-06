Primer actor mexicano está delicado de salud (FOTO)

El primer actor Luis Gimeno, quien se encuentra alejado de la actuación, está delicado de salud.

El mexicano, quien es conocido en gran parte de Latinoamérica gracias a sus telenovelas y películas, se retiró hace varios años por cuestiones de salud, ya que había perdido movilidad en una de sus piernas, además de problemas en el corazón que le provocaron una cirugía de emergencia para ponerle un marcapasos en el 2016, informó Univisión.

Incluso Verónica Castro pidió una cadena de oraciones por la salud del actor a través de las redes sociales: “Me informan que se encuentra un poco delicado mi maestro de Teatro Don Luis Jimeno. Les pido una oración”.

En el 2014, el actor dijo al periódico Excélsior las causas de su retiro de los escenarios: “Me operaron de le espina dorsal, me dejaron mal los nervios. La pierna izquierda no me funciona bien, en fin… Cosas de la edad. Ya tengo una edad bastante avanzada, y mi pobre esposa, Virginia Gutiérrez, es quien es mi doctor, mi enfermera, mi chofer, mi cocinera, mi todo. Pobrecita. Y es también de edad avanzada. Ya no queremos trabajar”.