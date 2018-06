Los fanáticos del talentoso Johnny Depp se encuentran realmente preocupados por su bienestar después de que salieron a la luz pública recientes fotografías del actor en las que lucía con una apariencia notablemente “enferma”.

Depp posó recientemente con dos fanáticas en un hotel de Four Seasons en San Petersburgo en Rusia, luciendo visiblemente más delgado que en las apariciones previas a las fotografías.

“Creo que mi héroe se ve mal”, aseguró un usuario en Facebook en la fotografía que fue compartida por una de las dos fanáticas. Otros comentarios incluyeron: “Se ve delgado”, “¿Es Johnny Depp?”.

New disturbing photos of Johnny Depp in Russia has his fans concerned for his health.

The movie star is currently taking a break from filming movies and is touring overseas with his band. pic.twitter.com/JxGQG70d8f

— Pop Crave (@PopCrave) June 3, 2018