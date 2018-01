El martes 23 de enero La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas dio a conocer los nominados de los premios más esperados de la industria del cine en Estados Unidos, los Oscar. Este año la estrella de “Girls Trip”, Tiffany Haddish y Andy Serkis anunciaron las nominaciones para la 90an entrega anual de los Premios de la Academia

Algunos invitados especiales, fueron Salma Hayek, Priyanka Chopra, Rosario Dawson, Gal Gadot, Michelle Rodríguez, Molly Shannon, Rebel Wilson, Michelle Yeoh y Zoe Saldana, quienes se unieron a la pareja en el segmento pregrabado.

Aquí te presentamos cinco datos importantes que tienes que saber de la edición 90 de los Premios de la Academia.

Los Premios de la Academia se entregarán el domingo 4 de marzo en el Teatro Dolby en Los Ángeles. Al igual que en la edición anterior de los premios, el cómico, actor y presentador Jimmy Kimmel será el anfitrión de la ceremonia que se transmitirá por la cadena abc a las 8 p.m. ET.

“The Shape of Water”, el fastuoso romance con un monstruo de Guillermo del Toro, alcanzó el martes 23 de enero, 13 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo mejor película y dirección. Por su parte, la bélica “Dunkirk”, del británico Christopher Nolan, consiguió ocho candidaturas, seguida por la cinta independiente “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, con siete nominaciones.

UPDATED!! Click here to see where #TheShapeofWater is playing near you: https://t.co/lpOsmjTvEZ biggest expansion starts the 19th of January!! pic.twitter.com/nW6DsrVsIg

— Guillermo del Toro (@RealGDT) January 6, 2018