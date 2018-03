Premios Latinos BMI: brilla el talento boricua con Luis Fonsi y Residente

Los Premios Latinos BMI fueron conquistados por dos enormes talentos de Puerto Rico: Luis Fonsi y Residente – los grandes triunfadores de la 25 edición del galardón celebrado en el hotel Beverly Wilshire de Los Ángeles.

El responsable del fenómeno global de “Despacito” se llevó el galardón President como reconocimiento a sus dos décadas de carrera musical, mientras que quien fuera el vocalista de Calle 13 recibió el premio Champion, que se entregaba por primera vez en las 25 ediciones de los BMI, como homenaje a sus logros artísticos y su trabajo filantrópico.

Estos galardones los organiza la entidad de gestión de derechos de autor Broadcast Music Inc. (BMI) para premiar los éxitos de los compositores de música latina.

“Todavía no sé cómo demonios entré en esa lista (de ganadores del premio President BMI). Me siento simplemente muy honrado”, dijo Luis Fonsi sobre el escenario, quien aprovechó para agradecer a su familia, a productores y ejecutivos de la industria musical que han apostado por él en estos veinte “impresionantes” años de carrera.

“Y a todos ustedes, todos los autores que están aquí, toda esa gente que han ganado su primer BMI, lo celebro con ustedes, que sean muchos más y que sigamos haciendo buena música en español y representando a los latinos siempre en alto”, agregó.

When it comes to our Champion Award recipient @Residente, it’s about more than the music, it's about standing up for social justice. Thank you for your humanitarian efforts. #BMILatinAwards pic.twitter.com/zSngngIdMA

— Mike O'Neill (@MONBMI) March 21, 2018