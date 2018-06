Guillermo del Toro y Eugenio Derbez están entre los nominados a los Premios Imagen. El español Antonio Banderas también figura entre los más de cien nominados a los galardones, que reconocen los “retratos positivos y la excelencia creativa” de los latinos en Hollywood.

A continuación te presentamos 5 datos interesantes sobre el evento:

1.- ¿Dónde y cuándo será la premiación?

Según dio a conocer la Fundación Imagen, que concede los premios, la trigésimo tercera gala se celebrarán el próximo 25 de agosto en Los Ángeles.

2.- ¿Cuántas categorías hay?

Los premios se otorgarán a los ganadores en 18 categorías en cine y televisión que incluyen, entre otros, mejor película, mejor director, mejor actor o mejor actriz.

3.- ¿Cuáles son algunas de las cintas nominadas?

Entre las nominaciones a mejor película figuran ‘La forma del agua’ y ‘Coco’, así como los directores de ambas cintas, Guillermo del Toro, y Lee Unkrich y Adrián Molina por la cinta animada de Disney Pixar.

En el apartado mejor actor en película, Eugenio Derbez y Eva Longoria figuran por su trabajo en el remake de la película ‘Overboard’, la cual está entre las nominadas a mejor película, además de las actrices Natalie Morales e Yvette Monreal y los actores Andy García y Mel Rodríguez, entre otros.

4.- ¿Quienes consiguieron la nominación?

Entre las nominadas a mejor actriz de televisión figuran Alice Braga, América Ferrera, Isabella Gómez, Justina Machado, Aubrey Plaza y Katie Stevens, mientras que Antonio Banderas, E.J. Bonilla, Joaquim de Almeida, Alfonso Herrera y Edgar Ramírez son algunos de los nominados a mejor actor de televisión.

5.- ¿Y programas de TV?

Algunos de los programas de televisión que están en la terna de drama en horario estelar son ‘The Crossing’, ‘Law & Order: SVU’, ‘Queen of the South’ y ‘Major Crimes’, y en el caso de las comedias figuran ‘Brooklyn Nine-Nine’, ‘Jane The Virgin’, ‘Modern Family’, ‘One Day at a Time’ y ‘Superstore’.

Llamados los Globos de Oro Latino, estos galardones son determinados por un panel independiente de ejecutivos de la industria del entretenimiento y líderes hispanos, y constituyen “un puente entre la comunidad latina y la industria” de Hollywood, destacó hoy la Fundación Imagen.