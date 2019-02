Premio Lo Nuestro: Gabriel Soto tuvo que pagar muy caras las fuertes revelaciones hechas por Geraldine Bazán sobre su divorcio, que hasta Univisión salió perdiendo. Y es que el actor acudió a la alfombra de Premio Lo Nuestro, sin embargo la gente lo rechazó y ‘casi lo lincha’.

Geraldine Bazán hizo estallar la bomba en las redes al publicar un video en donde detallaba los motivos que la orillaron a divorciarse del actor Gabriel Soto.

En la publicación que fue titulada “Lo que realmente pasó”, la actriz reveló que varias veces, ella había sospechado de un romance entre su exesposo e Irina Baeva.

Lo anterior, debido a que Irina publicaba fotos en las que se daban ciertos detalles que revelarían un romance entre Soto y Baeva.

Hasta que en una ocasión Irina subió una foto donde se podía ver la maleta de Gabriel Soto y esto solo significaba dos cosas: que Geraldine se enterara que ellos tenían algo y “la más importante”, según dijo, lastimarla.

En otra sección del polémico video, Geraldine Bazán menciona que las publicaciones hechas por Irina realmente eran acoso y ciberbullying, haciendo referencia a una campaña que creó Irina Baeva en su cuenta de Instagram donde pedía que no la acosaran más en las redes luego de que se desató la polémica entre el amorío de ella y de Gabriel Soto.

Como era de suponer, luego de las declaraciones hechas por Geraldine, los más afectados fueron Gabriel Soto e Irina Baeva, con mensajes como: “hipócritas”, “qué pen… fuiste al dejar a la familia por un cu… esa pu… te va a dejar apenas encuentre un buen partido. Necesitaba a alguien para hacerse famosa y tú fuiste el elegido”, “el mayor culpable es este señor (Gabriel Soto)”, “asco de tipo”, “eres un patán”, “qué poca m…. tienen Irina y tú por hacerle daño a tu exeposa. Muy mal hecho”.

Y más allá de las incontables críticas hacia Gabriel e Irina, la cadena Univisión también salió afectada por las revelaciones de Geraldine.

Y es que Univisión mostró al actor a su llegada a Premio Lo Nuestro, pero lo que pasó es que todos desquitaron su coraje contra el actor: “Que pase el desgraciado!!!! “, “Y PARA QUÉ INVITARON A ESTE”, “Porque lo invitaron no lo puedo creer”, “Poco hombre ahora habla mal de la madre de su hija porque encontró una nal… caliente”, “Ya no tiene credibilidad”, “Porquería de hombre”, “El vivo ejemplo de uno hombre q no vale la pena”, “sinvergüenza , mujeriego y refeo”, “Lo hubieran linchado”.

Incluso hasta se desquitaron con Irina: “Y a Consuelo dónde la dejó!! Ah no es Irina!!!”, “Sin verguenza!! Claro irina no haya como dar la cara!!”, “Le dio vergüenza a la Irina presentarse con él..por lo menos le dañó ese momento Geraldine”, “No se atrevió a llevar a la chancla de Irina, porque lo iban abuchear en publico. Ahora tiene que tenerla escondida”.

