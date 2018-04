¡Continúan las sorpresas y yo más que feliz! 😄🙏🏻 Gracias @rawvana y @setareh.khatibi por haber venido al programa de hoy. ¿Les gustaron las recetas? Nos vemos mañana en @UnNuevoDia por @Telemundo 7A/6C ****************************** Surprises continue and I'm very happy! 😄🙏🏻 Thanks to #Rawvana and Setareh for being today at the show. Did you guys liked the recipes? See you tomorrow at #UnNuevoDia on #Telemundo 7A/6C ************************* @rasheldiaz @adamarilopez @zuleykarivera

