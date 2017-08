Por una foto piensan que ex de Bozzo ya se casó (FOTO)

Otro duro golpe podría afectar aún más a Laura Bozzo. Y es que a solo un mes de su ruptura con Laura Bozzo, han comenzado los rumores acerca de si el ex de la peruana ya se casó con la mujer que supuestamente fue el detonante de la polémica separación.

Han sido las últimas imágenes del argentino las que han desatado esta nueva polémica.

En la foto aparece el también empresario posando con un anillo al parecer de matrimonio en el dedo izquierdo.

Además aparece en otras fotos mostrando el anillo y como si no fuera suficiente compartió otra imagen junto a Ariela Amiel, hija de Adriana Amiel, con quien supuestamente habría engañado a Bozzo.

Por su parte según la revista People, Bozzo ha mantenido una actitud firme pese a la difícil situación. “Para mi papá, Cristian era su adoración. Mi papá fue vestido por Cristian cuando murió. A mí me duele terriblemente tener que escuchar todas estas cosas en televisión porque no me parecen justas”, dijo a un programa peruano, donde no pudo contener el llanto.

