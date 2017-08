¿Por qué ‘regañó’ Selena a conductora de Telemundo en entrevista meses antes de morir? (VIDEO)

Una de las últimas entevistas de Selena se ha convertido en viral. Se trata de las imágenes en las que se aprecia a la desaparecida ‘Reina del Tex-Mex’ conversando Ana María Canseco tres meses antes de su muerte.

Sin embargo hubo un momento cómico de la entrevista donde la misma Selena ‘regañó’ a Ana María Canseco por no decirle que había pronunciado mal la palabra aplausos.

“La verdad es algo que no puedes explicar en palabras. Es una adicción natural para cualquier artista, de oír los ‘aplaudos’,” contó la cantante, para después voltear con su equipo y preguntarles si había cometido un error al decir ‘aplausos’.

“¿Por qué no me corregiste?”, le dijo de muy buen humor Selena a Canseco, quien no pudo ocultar su nerviosísimo ante el inesperado ‘reclamo’ de la intérprete: “porque usualmente ehh…. no sé… tienes que estar relajada, (pero) si quieres que te corrija te corrijo”, le respondió la conductora de Telemundo.

Fue la misma Canseco quien compartió la entrevista que confesó haber sacado del baúl de los recuerdos y que efectuó durante sus comienzos como periodista: “habrán visto por ahí partes de la última entrevista que le realicé a la reina de la música texana, que como verán en este video, no quería que la llamáramos así. Pasé momentos divertidos en esa charla, hubieron los típicos bloopers, risas, que los “aplausos”, que el “pajarote”… Pero mejor no les cuento. Vean por ustedes mismos la entrevista completita que le hice a esta artista, tan grande como sencilla, que fue y seguirá siendo por siempre Selena”, escribió la presentadora.

En las imágenes, las cuales se difundieron en 1994, se viralizado y han cobrado más fuerza, pues en ellas se puede ver a una Selena amable, bromista y muy sencilla. Incluso antes de comenzar la entrevista la cantante se tomó el tiempo de ayudar a Ana María a acomodarse su micrófono.

Pero hubo una parte que a muchos fans los ha hecho estremecer y a algunos los ha hecho llorar. Se trata de sus planes y de lo que quería lograr con su carrera en los años siguientes.

“Mis planes para el futuro son llegar a ser una artista internacional, no solamente de la música mexicana, pero también en la música en inglés. No tengo que ser un éxito en el mercado inglés, nada más tengo que tratar y pues ser lo que puedo ser, nada más intentarlo va a ser lo máximo para mí”, dijo Selena.

“Qué triste cuando le preguntan por sus planes para el futuro… Quién iba a pensar en esos momentos que en menos de un año ya no iba a estar en este mundo”, “me duele ver estos videos por lo hermosa persona que fue Selena y siempre pienso como hubiera sido conocerla en persona , que suerte los que sí pudieron conocerla”, “claro que sí cumpliste tus planes a futuro Sele hermosa, tú le abriste sin pensar el camino a muchas cantantes latinas actuales”, le escribieron los usuarios.

Al finalizar la intérprete contó un par de anécdotas divertidas que vivió mientras filmaba los videoclips de sus éxitos ‘Bidi Bidi Bom Bom’ y ‘No Me Queda Más’.

En el primero reveló que por no usar bloqueador solar sufrió algunas quemaduras y en el segundo recordó cómo pasaba de jugar a ser una persona seria entre corte y corte.