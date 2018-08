La opinión de la gente cambia constante e inesperadamente, eso lo sabe bien la presentadora Karla Martínez quien recientemente fue atacada por sus seguidores quiénes hace un par de días se deshacían en halagos por ella.

La comunicadora que forma parte del programa Despierta América, compartió en sus redes sociales una fotografía en la recibió una gran cantidad de ofensas hacia su persona.

El post publicado desde su cuenta de Instagram es acompañado de la leyenda: “Que tengan un maravilloso día mis amores”.

En la instantánea Karla lució un vestuario de apariencia ochentera, con unos pantalones palazo acampanados en color azul que contenían diseños geométricos, blusa blanca, aretes y pulseras de gran tamaño que complementaron su atuendo de manera ideal.

La gran elección en el atuendo de Karla generó reacciones: “Me encantan tus accesorios Karla”, “¿Karlita quién te viste, qué diseñador? Porqué últimamente te ves perfecta me encanta todo desde la ropa, el color todo”, “me encantan ese tipo de pantalones tú muy bien”, “luces muy elegante tu moda de los ochenta y a las ves muy tierna”.

“Lo que pasa es que se cree importante y su ciclo ya pasó, debe dejar su lugar a jóvenes”

El gran impacto por la ropa de Karla provocó que sus seguidores preguntaran insistentemente su procedencia sin obtener respuesta alguna, lo que desembocó en una ola de críticas para la mexicana.

“Ella nunca dice (dónde compra la ropa), me parece egoísta porque no hay nada de malo poner la pagina sabiendo que le preguntan y preguntan”, ” tal vez piensa que a nosotras no nos alcanza”, “dejen de seguirla y te aseguro que responderá, la verdad muy mal de su parte que pesada”, ” tú lo que eres es una ridícula, no te haces nada con responder”, opinaron algunos seguidores.

Conforme el tiempo transcurría los mensajes empezaban a aparecer más agresivos hacia Karla.

Le comentaron: “Para qué perder el tiempo saludándote si eres una engreída, presumida y aparte te las das de muy elegante, queriendo verte como la noble y buena eso es pura pantalla”, “las personas se toman el tiempo para contestarte y ni si quiera respondes, pero no fuera un famoso porque ahí sí estuvieras de lambiscona”, “lo que pasa es que se cree importante y su ciclo ya pasó, debe dejar su lugar a jóvenes”.

¿Crees que Karla Martínez no responde por falta de tiempo o simplemente no le interesa estar en contacto con su público?

